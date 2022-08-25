В Самаре открылась выставка Вячеслава Герасимова

Гости выставки

В Самарской губернской думе открылась выставка художника-монументалиста, скульптора, живописца, графика Вячеслава Герасимова. Его работы хорошо известны жителям и гостям областного центра - это мозаики «Революция» и «Социалистическое строительство» на здании Дома профсоюзов на Волжском проспекте, мозаики «Аэро» и «Космос» на здании главного корпуса СНИУ Королева, мозаика «Милосердие» на здании областного клинического госпиталя ветеранов войн, витраж и гобелен «Счастье» в Самарском дворце бракосочетаний, мозаики «Миры» и «Аппараты в космосе» на путевых стенах станции метро «Гагаринская» и много других.

- Вячеслав Дмитриевич Герасимов – это явление для нашего региона. Такого количества зданий в Самаре не оформил ни один художник. Вячеслав Дмитриевич украсил наш город, его монументальные работы доставляют удовольствие. Он автор более тысячи живописных и графических работ. Мы были знакомы, мне доставляло удовольствие общаться с таким неординарным, творческим, общительным человеком,- рассказал председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников.

Министр культуры Самарской области Татьяна Мрдуляш поблагодарила Геннадия Котельникова за организацию выставки и отметила, что обнаружила для себя «нового» Герасимова. Слова благодарности выссказала и вдова художника Ирина Карпова.

К сожалению, до открытия выставки талантливый художник не дожил, скончавшись в 2020 году. В этом году ему исполнилось бы 85 лет.