«АвтоВАЗ» отменяет неполную рабочую неделю и возвращается к пятидневке

Конференция работников "АвтоВАЗа" состоялась 25 августа. Фото: правительство Самарской области

В четверг, 25 августа, на «АвтоВАЗе» состоялась конференция работников. Участие в ней принял глава Самарской области Дмитрий Азаров.

В ходе конференции руководители предприятия озвучили ряд важных новостей. В частности, с конца августа коллектив возвращается к прежнему режиму работы.

– С 15 августа автомобили «Лада Гранта» и «Лада Нива» выпускаются в пятидневном режиме. А с 29 августа по 27 ноября автосборочный комплекс будет работать шесть дней в неделю со скользящим выходным. При этом неполная рабочая неделя отменяется для всех работников нашего предприятия, – рассказал вице-президент по персоналу и социальной политике, сопредседатель согласительной комиссии АО «АВТОВАЗ» Дмитрий Михаленко.

Четырехдневная рабочая неделя действовала на предприятии в связи с возникшими сложностями. Тем ни менее, «АвтоВАЗ» совместно с руководством региона предпринял ряд мер, которые позволили снизить периоды простоя и организовать более интенсивную работу на второе полугодие.

Сейчас продолжается работа по замещению импортных автокомпонентов, сотрудничеству с отечественными партнерами. Что немаловажно – доходы сотрудников предприятия сохранились на прошлогоднем уровне. А в дальнейшем коллектив «АвтоВАЗ» станет еще масштабнее.

– Был вопрос о сокращении штата. Хочу всех заверить: напротив, потребуется дополнительный призыв работников в нашу команду. И этот призыв начнется буквально со следующего месяца. Это не десятки, не сотни, и даже не одна тысяча человек, – рассказал президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов.

Губернатор поблагодарил руководителя АВТОВАЗа за то, что он во время сложностей взял на себя ответственность за столь огромный коллектив.

– Конечно, санкции отразились на загрузке производственных линий и выпуске продукции. Однако принятые решения существенно повысили устойчивость АВТОВАЗа и вселили уверенность в том, что с этим периодом мы обязательно справимся. Работа по локализации будет усилена, и темпы ее будут, безусловно, нарастать, – отметил Дмитрий Азаров.