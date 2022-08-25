В Тольятти стартовали соревнования по парусному спорту

В Тольятти спортсмены показывают мастерство в парусном спорте

С 24 по 30 августа на базе яхт-клуба «Дружба» в Тольятти пройдут Чемпионат и Первенство России по парусному спорту. В соревнованиях примут участие 150 сильнейших яхтсменов страны. Спортсмены старше 14 лет будут участвовать в чемпионате в классах «Луч», «Луч-радиал» и «Европа». В первенстве в классах «Луч», «Луч-радиал», «Луч-мини», «Европа» сразятся юноши и девушки до 21 года.

Соревнования пройдут при поддержке министерства спорта Самарской области. Генеральный партнер Самарской областной федерации парусного спорта - ПАО «КуйбышевАзотшат