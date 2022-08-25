Дмитрий Азаров рассказал о вовлеченности жителей Самарской области в помощь Донбассу

Самарская область отправила в Республику более 700 тонн гуманитарного груза

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял участие в круглом столе «Регионы России - Донбассу: первые результаты системы шефской помощи». Организатором мероприятия выступил «Экспертный институт социальных исследований». Глава региона поделился с коллегами передовым опытом взаимодействия субъекта РФ с регионом Донбасса.

Самарская область одна из первых заключила соглашение о взаимодействии с территорией. Регион активно сотрудничает с городом Снежное – там ведется ремонт инфраструктуры ЖКХ, подготовка города к отопительному сезону, восстановление школ и других социально значимых объектов.

– В план вошли 76 важнейших объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры. Это, конечно же, и школы. В ближайшие дни мы закончим капитальный ремонт детско-юношеской спортивной школы. А 8 сентября, в День Республики, проведем там открытый турнир ДНР по спортивной борьбе, – рассказал Дмитрий Азаров.

Помимо этого, регион подготовит к зиме 9 МКД, 3 учреждения первичной медицинской помощи, 2 объекта культуры, музей боевой славы. Самарская область также предоставила Снежному спецтехнику и стройматериалы.

Активную поддержку населению Донбасса оказывают и жители губернии. В их числе – врачи и другие специалисты, добровольцы. Самарцы регулярно отправляют гуманитарную помощь – уже доставлено более 700 тонн груза. Это свыше 450 тонн продуктов питания, 250 тонн строительных материалов.

– Отклик от людей очень большой. Буквально в воскресенье из Самары была отправлена очередная волонтерская рота на Донбасс. Можно, даже не имея специальных навыков, работать волонтером – помощь на Донбассе нужна всякая, – отметил Дмитрий Азаров.