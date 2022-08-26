Власти рассказали, когда завершится первый этап строительства набережной в Тольятти

25 августа ход строительства объекта оценил Дмитрий Азаров. Фото: правительство Самарской области

Первый этап строительства набережной в Тольятти завершится уже в этом году. Об этом стало известно во время визита в Автоград губернатора Самарской области, который состоялся 25 августа. Дмитрий Азаров осмотрел ход строительства объекта.

Набережная в Автозаводском районе уже приобретает заметные очертания. Здесь восстановили гидротехнические сооружения, выполнили берегоукрепление и провели все инженерные коммуникации. Настоящей изюминкой проекта является амфитеатр и 700-метровый сухой фонтан – на него будут проецироваться изображения и видео. Все оборудование уже установлено.

Впереди еще много работы, однако красоту набережной можно оценить уже сейчас. Фото: правительство Самарской области

– На верхнем ярусе набережной выполнена большая спортивная зона: площадки для волейбола, баскетбола, большого и настольного тенниса, воркаута, скалодром и скейт-парк. Оборудованы места для отдыха, – рассказал генеральный директор ГК «Волгатрансстрой» Вячеслав Сонин.

В дальнейшем здесь появятся скульптурные композиции, одна из них – стела Ладьи. В нижней части набережной оборудуют променад, где будут устроены пешеходные тротуары и дорожки для велосипедистов. А для автомобилистов будет предусмотрена большая парковка.

Еще один необычный объект набережной – детская площадка в стиле старинной деревни. А следующим летом здесь появится комфортный пляж.

– Я обещал жителям города, что мы непременно сделаем набережную, даже несмотря на все сложности и непростую экономическую ситуацию. Нам предстоит большая работа по благоустройству, отладке уникальной системы фонтанов и освещения. Однако уже сейчас можно сказать, что такого нет нигде. Сюда будут приезжать люди просто для того, чтобы насладиться волжским простором Жигулевского моря, гостеприимством жителей Тольятти и той красотой, которую мы вместе создаем, – отметил Дмитрий Азаров.

Губернатор добавил, что на следующий год работы по строительству набережной будут продолжены.