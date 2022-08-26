Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество26 августа 2022 5:02

В Самаре не будут строить новые высотки на улице Солнечной

Соответствующее решение приняли городские власти
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Против застройки участка активно выступали местные жители

Против застройки участка активно выступали местные жители

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Власти Самары запретили строительство высоток на улице Солнечной. Информация следует из постановления, которое опубликовано на официальном сайте мэрии.

Речь идет об участке между домами 36б-40. Согласно документации, ООО «Скиф» планировал использовать территорию площадью 11 715 квадратных метров под многоэтажную застройку и оказание социальной помощи населению. Для этого необходимо было перевести участок из зоны в Ц-4с в зону Ц-3. Однако власти запретили смену зонирования.

– Изменение зонирования не представляется возможным в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, – следует из постановления.

Отметим, что ранее участок находился в зоне Ц-3 – это общественно-деловая зона районного значения. Смена зонирования была выполнена благодаря активности горожан, которые стремились спасти площадку от застройки. Самарцы выступали против строительства многоэтажек и просили возвести на участке парк или детсад.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Более тысячи самарцев поддержали смену зонирования участка на ул. Солнечной

Данная мера позволит защитить площадку от высотного строительства (подробности)