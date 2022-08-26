В Самаре не будут строить новые высотки на улице Солнечной

Против застройки участка активно выступали местные жители Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Власти Самары запретили строительство высоток на улице Солнечной. Информация следует из постановления, которое опубликовано на официальном сайте мэрии.

Речь идет об участке между домами 36б-40. Согласно документации, ООО «Скиф» планировал использовать территорию площадью 11 715 квадратных метров под многоэтажную застройку и оказание социальной помощи населению. Для этого необходимо было перевести участок из зоны в Ц-4с в зону Ц-3. Однако власти запретили смену зонирования.

– Изменение зонирования не представляется возможным в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, – следует из постановления.

Отметим, что ранее участок находился в зоне Ц-3 – это общественно-деловая зона районного значения. Смена зонирования была выполнена благодаря активности горожан, которые стремились спасти площадку от застройки. Самарцы выступали против строительства многоэтажек и просили возвести на участке парк или детсад.

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Данная мера позволит защитить площадку от высотного строительства (подробности)