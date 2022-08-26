Самарским родителям сообщили о возможном переходе на дистанционку в школах с 1 сентября 2022 года

До начала нового учебного года остались считанные дни Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С приближением нового учебного года многие родители задались вопросом: будет ли введено дистанционное обучение в школах в 2022 году? Предыдущий опыт жители Самары не оценили – удаленка оказалась изнурительным нововведением. Однако переживать не стоит. Вероятнее всего, в этом году образовательный процесс будет проходить в стандартном режиме.

Как сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на селекторном совещании с руководителями территориальных органов и учреждений Роспотребнадзора, сейчас школам необходимо соблюдать действующие санитарные и эпидемические требования.

– На сегодняшний день введение дополнительных противоэпидемических мер в школах не требуется, – подчеркнула глава Роспотребнадзора.

Отметим, что некоторые меры все же будут предприняты. Перед началом занятий в 2022 году школьникам будут измерять температуру. Об этом сообщили в мэрии Самары. По данным властей, решение принято в связи с эпидемиологической обстановкой в регионе.