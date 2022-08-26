В Самарской области лесоруб нарубил дров на 435 тысяч рублей

Под топор дровосека попали три сосны. Фото: ГУ МВД по Самарской области

В Самарской области вынесли приговор 47-летнему жителю села Курумоч. Мужчину обвинили по ч. 3 ст. 260 УК РФ («Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере»). Информацию сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Инцидент произошел 8 октября 2021 года. Правоохранителям сообщили, что неизвестный вырубил сырорастущие деревья в лесном массиве Красноярского лесничества. В общей сложности было спилено 3 сосны, а сумма ущерба превысила 435 тысяч рублей. Оперативники вышли на подозреваемого.

Приговор 47-летнему сельчанину был вынесен на днях. Учитывая, что лесоруб признал вину и согласился с предъявленным обвинением, суд приговорил его к 2 годам условного срока. Помимо этого, мужчина должен будет выплатить министерству лесного хозяйства ущерб в размере 435 990 рублей. Приговор вступил в законную силу.