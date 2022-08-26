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Происшествия26 августа 2022 7:11

В Сызранском районе вторые сутки тлеет мусор на полигоне ТБО

Отходы продолжают гореть после пожара
Валентина ПОЛИКАРПОВА
По данным ГУ МЧС, мусор тлеет отдельными очагами на площади 100 квадратных метров.

По данным ГУ МЧС, мусор тлеет отдельными очагами на площади 100 квадратных метров.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пожарные службы продолжают ликвидировать последствия пожара на полигоне ТБО в Сызранском районе. Возгорание произошло в поселке Песочный еще 24 августа 2022 года, однако его отголоски слышны даже спустя двое суток.

Как сообщили в ГУ МЧС по Самарской области, информация о пожаре поступила в 14.50.

– По состоянию на 06.30 26 августа происходит тление мусора отдельными очагами на площади 100 квадратных метров. Для тушения пожара привлечены 15 человек, задействовано 14 единиц техники. От МЧС России силы и средства не привлекаются, – рассказали в ГУ МЧС по региону.

В настоящий момент на площадке проводятся инженерные работы по ликвидации тления. Отмечается, что погибших и пострадавших нет.

Напомним, это уже третий пожар, произошедший на территории губернии за двое суток. 25 августа в регионе произошло сразу два крупных возгорания – в Чапаевске и в Самаре. В областной столице загорелся двухэтажный дом на улице Чернореченской. К счастью, он оказался расселен. А в Чапаевске пожарные ликвидировали огонь в нежилом здании на улице Пионерской.