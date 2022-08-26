В Сызранском районе вторые сутки тлеет мусор на полигоне ТБО

По данным ГУ МЧС, мусор тлеет отдельными очагами на площади 100 квадратных метров. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пожарные службы продолжают ликвидировать последствия пожара на полигоне ТБО в Сызранском районе. Возгорание произошло в поселке Песочный еще 24 августа 2022 года, однако его отголоски слышны даже спустя двое суток.

Как сообщили в ГУ МЧС по Самарской области, информация о пожаре поступила в 14.50.

– По состоянию на 06.30 26 августа происходит тление мусора отдельными очагами на площади 100 квадратных метров. Для тушения пожара привлечены 15 человек, задействовано 14 единиц техники. От МЧС России силы и средства не привлекаются, – рассказали в ГУ МЧС по региону.

В настоящий момент на площадке проводятся инженерные работы по ликвидации тления. Отмечается, что погибших и пострадавших нет.

Напомним, это уже третий пожар, произошедший на территории губернии за двое суток. 25 августа в регионе произошло сразу два крупных возгорания – в Чапаевске и в Самаре. В областной столице загорелся двухэтажный дом на улице Чернореченской. К счастью, он оказался расселен. А в Чапаевске пожарные ликвидировали огонь в нежилом здании на улице Пионерской.