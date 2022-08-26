Судебные приставы взяли под контроль запрет на застройку Пятой просеки в Самаре

Выезды на площадку осуществляются в ежедневном режиме. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Судебные приставы стали частыми гостями на Пятой просеке в Самаре. Причина – решение Ленинского районного суда о запрете на застройку участка. Его исполнение находится под контролем регионального управления ФССП.

– В рамках исполнительного производства судебный пристав-исполнитель ежедневно выезжает на место строительства. На данный момент работы не ведутся, с площадки вывозится мусор. В случае, если организация приступит к строительству, ее ожидает привлечение к установленной законом ответственности, – сообщает пресс-служба УФССП по Самарской области.

Напомним, решение о запрете на строительство домов на Пятой просеке Ленинский районный суд вынес 18 августа 2022 года. Соответствующее ходатайство направляла прокуратура Самарской области. В настоящий момент застройщик в лице ООО «СЗ «Берег-П» не может возводить на участке дома и заключать договора долевого участия.

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