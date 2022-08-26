Базовая версия внедорожника будет стоить почти 800 тысяч рублей Фото: АвтоВАЗ

В пятницу, 26 августа, тольяттинский АВТОВАЗ объявил о старте продаж внедорожника NIVA Travel 2022 модельного года. Стоимость авто в базовой версии — от 797 200 рублей (по госпрограмме льготного кредитования). Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

В дилерских центрах будут доступны три комплектации внедорожника. Стартовая конфигурация включает усилитель руля, передние электростеклоподъемники, обогрев наружных зеркал, систему ЭРА-ГЛОНАСС, бортовой компьютер и др.

В комплектации Classic Plus покупателей ждут рейлинги, двухцветные молдинги дверей, колпак запасного колеса в цвет кузова, а также 15-дюймовые легкосплавные диски.

NIVA Travel в комплектации [BLACK] отличается и уровнем оснащения, и стилем. Обивка потолка, поручни, козырьки выполнены в черном цвете, на сиденьях предусмотрена вышивка с названием специальной серии. Диски авто тоже выкрашены в черный цвет. Кроме того, в этой модели у заднего сиденья появились подголовники, между передними креслами — откидной подлокотник, а в противосолнечном козырьке пассажира — зеркало.