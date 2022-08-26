Юлия Ковальчук оставит семью ради срочной поездки в Самару

Встретиться с артисткой самарцы смогут уже завтра. Фото: www.juliakovalchuk.ru

Певица Юлия Ковальчук временно оставит свою семью ради деловой поездки. Артистка отправится в Самару, где ее ждут рабочие дела.

В областной столице Ковальчук посетит ТРК «Мега». Она станет хедлайнером бьюти-вечеринки, которую 27 августа 2022 года организует магазин «Лэтуаль». Экс-солистка группы «Блестящие» проведет селфи-сессию и пообщается на разные темы.

Помимо встречи с Юлией Ковальчук, гостей вечеринки ждут бьюти-квест и отличная музыка. Все желающие смогут примерить новый образ – сделать макияж и укладку, а также проконсультироваться с косметологом.

Бьюти-вечеринка начнется в 12.00 и продлится до 20.00. Вход свободный.