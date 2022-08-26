Сотрудники ГИБДД проведут масштабные рейды в Самарской области 26-28 августа 2022

На "охоту" в выходные выйдет максимальное количество сотрудников ГИБДД Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники ГИБДД вновь выйдут на «охоту» в эти выходные. Полицейские проведут масштабные рейды на дорогах Самарской области с 26 по 28 августа 2022 года. Их цель — выявление водителей, которые допускают грубые нарушения ПДД.

— Особое внимание будет уделено автомобилистам, управляющим транспортом в состоянии опьянения. В ходе рейдов будет задействовано максимальное количество сотрудников ГИБДД, в том числе руководящий состав, — сообщили в Госавтоинспекции региона.

Напомним, за вождение в пьяном виде грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав на 1,5-2 года. Если нетрезвого водителя поймают во второй раз, то он уже может стать фигурантом уголовного дела. В данном случае наказание — штраф в 200-300 тысяч рублей, обязательные или принудительные работы, а также до 2 лет лишения свободы.

Всех, кто заметит на дорогах Самарской области пьяных водителей, просят сообщать об этом в УГИБДД региона по телефону 8 (846) 333-58-01 либо по номеру 112.