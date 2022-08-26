Оперативники прикрыли подпольный алкогольный цех в Тольятти

Предположительно, владельцем бизнеса оказался ранее судимый местный житель. Фото: ГУ МВД по Самарской области

В Тольятти местный 42-летний житель решил заработать денег незаконным путем. Мужчина организовал криминальный бизнес по производству алкоголя. Его он планировал продавать по всей Самарской области.

Бизнес работал недолго – его обнаружили правоохранители. Как сообщили в ГУ МВД по региону, производство велось без лицензии, сертификатов соответствия и товарно-транспортных накладных.

Из подпольного цеха изъяли оборудование, готовый алкоголь и спиртосодержащую жидкость общим объемом более 40 тысяч литров. Здесь также обнаружили бутылки, этикетки, пробки и упаковку. Общая стоимость продукции превысила 210 тысяч рублей.

В помещении обнаружили бутылки, этикетки, пробки и упаковку. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Также выяснилось, что владелец цеха ранее был судим за подделку документов. В отношении задержанного возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 171.3 УК РФ «Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». Расследование продолжается.