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Происшествия26 августа 2022 8:56

Сварщик из Тольятти уронил баллон на ноги коллеги и попал под суд

Работник получил тяжелые травмы
Анастасия ФИЛАТОВА
Мужчине может грозить до 3 лет лишения свободы

Мужчине может грозить до 3 лет лишения свободы

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти скоро предстанет перед судом 60-летний местный житель. Его обвиняют в нарушении правил безопасности при проведении работ, что привело к тяжелым последствиям. По вине мужчины пострадал его коллега.

По версии следствия, электрогазосварщик одного из ООО нарушил правила безопасности при транспортировке заправленного сварного кислородного баллона. Емкость упала на ноги другого работника. Тот получил серьезные повреждения. Его здоровью был причинен тяжкий вред.

Прокуратура Автозаводского района Тольятти направила уголовное дело на рассмотрение в суд. Мужчине может грозить до 3 лет лишения свободы. Что касается его работодателя, то тот получил административное наказание.