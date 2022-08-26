Водитель «Chevrolet Niva» пострадал в результате столкновения с «Mazda» в Тольятти

Авария произошла в в Кинельском районе Тольятти. Фото: ГУ МВД по Самарской области

В четверг, 25 августа, в Кинельском районе Тольятти произошло ДТП, в результате которого пострадал один человек. Здесь столкнулись «Chevrolet Niva» и «Mazda CX-7».

Как сообщили в ГУ МВД по Самарской области, авария случилась в 7.15. 62-летний водитель «Mazda CX-7» ехал со стороны Усть-Кинельского СНТ Завод №12 ул. Центральная в сторону дороги «Усть-Кинельский-Новый-Сарбай-Урал-Муханово». Во время поворота он не уступил дорогу «Chevrolet Niva», за рулем которой находился 44-летний мужчина.

– Водитель автомобиля «Chevrolet Niva» был госпитализирован с места происшествия, – сообщает ГУ МВД по региону.

В настоящий момент правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

Похожая авария произошла в тот же день в областном центре. Здесь столкнулись «Нива» и «Лада Веста». В результате ДТП «Веста» отлетела на газон и врезалась в дерево.

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