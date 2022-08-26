Самарцы в августе 2022 года получат оранжевые уведомления от «РКС-Самара»

"Письма счастья" клиенты компании получат в конце месяца. Фото: ООО "РКС-Самара"

В августе 2022 года самарские должники получат необычные уведомления от ООО «РКС-Самара». Компания подготовила яркие письма оранжевого цвета, которые в очередной напомнят о наличии задолженности.

– На оранжевой бумаге будет напечатана сумма долга за ХВС и водоотведение. Также должникам будет предложено оплатить задолженность в трехдневный срок. Реквизиты для оплаты можно найти в уведомлении, – сообщает ООО «РКС-Самара».

В ресурсоснабжающей организации отмечают, что если самарцы не оплатят долги, их ждет взыскание через суд и судебных приставов. В настоящий момент общий долг города превышает 1,2 млрд. рублей.