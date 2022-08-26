«Тольяттикаучук» трудоустраивает молодых специалистов из регионов России

На предприятии прошли стажировку студенты-химики трех ведущих вузов страны

Ряды сотрудников «Тольяттикаучука» (входит в Группу «Татнефть») пополнят молодые специалисты из разных регионов России. В четверг, 25 августа 2022 года, гендиректор предприятия Юрий Морозов вручил приглашения на работу лучшим участникам профстажировок федерального проекта «Молодежный и студенческий туризм».

«Тольяттикаучук» первым в регионе вошел в этот проект по направлению «Химия». В рамках него на предприятии прошли стажировку студенты ведущих вузов страны. Данную программу завод реализует совместно с Поволжским государственным университетом сервиса.

- В этом проекте мы совместно решаем вопрос трудоустройства молодых специалистов в нашей стране и раскрываем возможности промпредприятий различных регионов. «Тольяттикаучук» ждет талантливую и активную молодежь, которая сможет перенять у нас лучшие практики и поделиться своим видением, - отметил Юрий Морозов.

В рамках программы на предприятии побывали студенты СНИУ им. ак. С.П. Королева, СамГТУ и Саратовского государственного технического университета им. Ю.А. Гагарина. Они посетили основные производства, а также узнали о процессах и технологии получения синтетического каучука.