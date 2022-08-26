Полицейские заинтересовались видео с непристойным поведением девушки на кладбище в Самаре

Правоохранители намерены установить все обстоятельства произошедшего Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Появилось продолжение истории с неподобающим поведением юной самарчанки на кладбище. Как рассказали в ГУ МВД по региону, делом заинтересовались сотрудники правоохранительных органов.

– В настоящий момент полицейские проверяют информацию, размещенную в интернете. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, – сообщили «КП-Самара» в ГУ МВД по Самарской области.

Напомним, шокирующее видео появилось на просторах интернета несколько дней назад. На кадрах видно, как девушка разговаривает с крестом, а после выполняет с ним неприличные действия. Сообщалось, что инцидент произошел на одном из кладбищ Самары. Горожане оказались крайне возмущены поступком землячки.