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Происшествия26 августа 2022 9:48

Полицейские заинтересовались видео с непристойным поведением девушки на кладбище в Самаре

Шокирующий инцидент прокомментировали в региональном ГУ МВД
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Правоохранители намерены установить все обстоятельства произошедшего

Правоохранители намерены установить все обстоятельства произошедшего

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Появилось продолжение истории с неподобающим поведением юной самарчанки на кладбище. Как рассказали в ГУ МВД по региону, делом заинтересовались сотрудники правоохранительных органов.

– В настоящий момент полицейские проверяют информацию, размещенную в интернете. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, – сообщили «КП-Самара» в ГУ МВД по Самарской области.

Напомним, шокирующее видео появилось на просторах интернета несколько дней назад. На кадрах видно, как девушка разговаривает с крестом, а после выполняет с ним неприличные действия. Сообщалось, что инцидент произошел на одном из кладбищ Самары. Горожане оказались крайне возмущены поступком землячки.