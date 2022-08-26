Суточный прирост больных впервые перевалил за тысячу человек с марта 2022 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стали известны последние данные о заболеваемости коронавирусом в Самарской области. В пятницу, 26 августа, подтвердился диагноз у 1 078 жителей региона. Последний раз такие цифры фиксировали в марте 2022 года. Общее число случаев заражения достигло 401 443, сообщает оперштаб.

Самарская область входит в десятку регионов с самым высоким суточным приростом COVID-больных. Вместе с ней в антирейтинг попали: Москва и область, Санкт-Петербург, Красноярский и Пермский края, Ростовская, Нижегородская и Воронежская области.

За минувшие сутки в Самарской области госпитализировали 93 пациента. Еще 325 человек благополучно закончили лечение. За все время победить коронавирус смогли 384 216 жителей региона.

К сожалению, скончались двое больных, у которых диагностировали КВИ. Всего с начала пандемии в губернии скончались 7 953 человека.