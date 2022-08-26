Самарский инженер перевел лже-сотруднику банка около 300 тысяч рублей

Мошенник получил деньги и перестал выходить на связь. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре 23-летний инженер перевел мошеннику, который представился работником банка, около 300 тысяч рублей.

— Молодому человеку позвонил незнакомец и объяснил, что с его банковских счетов мошенники пытаются похитить деньги, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Житель Самары последовал указаниям мужчины. Для «спасения» денег потребовалось перевести накопления на безопасные счета, а именно, на разные номера, продиктованные незнакомцем. Поверив лже-сотруднику банка, парень потерял 270 тысяч рублей.

После проведения успешных банковских операций мошенник прервал разговор и перестал выходить на связь. Попытки дозвониться и получить свои деньги с якобы безопасных счетов назад пользы не принесли. Осознав, что его обманули, молодой человек обратился в полицию. В настоящий момент возбуждено уголовное дело.