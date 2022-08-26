В Тольятти начальника цеха завода «Алхим» осудили за утечку серной кислоты

Сотрудник завода был признан виновным Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти вынесли приговор начальнику цеха ООО «Алхим». Работника завода осудили по ч. 2 ст. 247 УК РФ («Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов, повлекшие загрязнение, отравление или заражение окружающей среды»).

Как сообщает СУ СК по Самарской области, в период с января 2019 по июль 2021 года начальник цеха заметил течь в хранилище серной кислоты, однако не сообщил об этом руководству.

– Осужденный знал о необходимости проведения экспертизы промышленной безопасности после осуществления восстановительного ремонта, но не предпринял мер к ее организации, – информируют в СУ СК по региону.

В результате в июле прошлого года произошла авария, которая спровоцировала розлив серной кислоты. Вещества попали в почву, что привело к загрязнению окружающей среды.

Суд признал сотрудника завода «Алхим» виновным и приговорил к 1,6 годам условного срока. Отмечается, что приговор еще не вступил в законную силу.