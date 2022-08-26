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Общество26 августа 2022 10:27

В Тольятти начальника цеха завода «Алхим» осудили за утечку серной кислоты

Мужчина знал, что произошла течь, но не сообщил об этом руководству
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Сотрудник завода был признан виновным

Сотрудник завода был признан виновным

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти вынесли приговор начальнику цеха ООО «Алхим». Работника завода осудили по ч. 2 ст. 247 УК РФ («Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов, повлекшие загрязнение, отравление или заражение окружающей среды»).

Как сообщает СУ СК по Самарской области, в период с января 2019 по июль 2021 года начальник цеха заметил течь в хранилище серной кислоты, однако не сообщил об этом руководству.

– Осужденный знал о необходимости проведения экспертизы промышленной безопасности после осуществления восстановительного ремонта, но не предпринял мер к ее организации, – информируют в СУ СК по региону.

В результате в июле прошлого года произошла авария, которая спровоцировала розлив серной кислоты. Вещества попали в почву, что привело к загрязнению окружающей среды.

Суд признал сотрудника завода «Алхим» виновным и приговорил к 1,6 годам условного срока. Отмечается, что приговор еще не вступил в законную силу.