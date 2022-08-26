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Общество26 августа 2022 10:38

В Самарской области за каждым объектом народной программы «Единой России» закреплены депутаты

Исполнение пожеланий жителей находится на постоянном контроле
Илона МАЙСКАЯ
Депутаты разных уровней постоянно следят за работами на социально значимых объектах региона

Депутаты разных уровней постоянно следят за работами на социально значимых объектах региона

Партия «Единая Россия» подготовила изменения в народную программу. Речь идет о 80 новых предложениях, которые касаются различных сфер жизни: образования, здравоохранения, строительства и ЖКХ. Отдельным разделом документа станет помощь Донбассу и освобожденным территориям.

Напомним, в создании народной программы партии «Единая Россия» приняли участие и жители Самарской области. В документ вошли 340 тысяч предложений от 205 тысяч самарцев.

- За каждым объектом народной программы закреплены депутаты разных уровней. Созданные общественные советы в рамках партпроектов активно работают на объектах. Благодаря им удается контролировать сроки и качество работ, опираясь на пожелания жителей, - отметил руководитель фракции «Единая Россия» в Самарской губдуме Александр Живайкин.

По его словам, депутаты партии держат на контроле все социально значимые объекты региона. Всего их более 6 тысяч. Это школы, детские сады, ДК, ФОКи, почтовые отделения и поликлиники. До конца 2022 года в Самарской области капитально отремонтируют 22 школы. Кроме того, уже благоустроены 318 дворов и 141 общественное пространство.