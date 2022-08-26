В Самарской области за каждым объектом народной программы «Единой России» закреплены депутаты

Депутаты разных уровней постоянно следят за работами на социально значимых объектах региона

Партия «Единая Россия» подготовила изменения в народную программу. Речь идет о 80 новых предложениях, которые касаются различных сфер жизни: образования, здравоохранения, строительства и ЖКХ. Отдельным разделом документа станет помощь Донбассу и освобожденным территориям.

Напомним, в создании народной программы партии «Единая Россия» приняли участие и жители Самарской области. В документ вошли 340 тысяч предложений от 205 тысяч самарцев.

- За каждым объектом народной программы закреплены депутаты разных уровней. Созданные общественные советы в рамках партпроектов активно работают на объектах. Благодаря им удается контролировать сроки и качество работ, опираясь на пожелания жителей, - отметил руководитель фракции «Единая Россия» в Самарской губдуме Александр Живайкин.

По его словам, депутаты партии держат на контроле все социально значимые объекты региона. Всего их более 6 тысяч. Это школы, детские сады, ДК, ФОКи, почтовые отделения и поликлиники. До конца 2022 года в Самарской области капитально отремонтируют 22 школы. Кроме того, уже благоустроены 318 дворов и 141 общественное пространство.