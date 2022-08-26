Самарцы при устройстве на работу стали чаще отказываться проходить проверку на детекторе лжи

Каждый четвертый самарец не согласен из-за неэтичности метода. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Согласно исследованию сервиса SuperJob, за два года в Самаре стало меньше людей, согласных на собеседование под полиграфом при устройстве на работу.

— Людей, готовых пройти проверку на детекторе лжи, оказалось 59%. Каждый четвертый самарец не согласен из-за неэтичности метода, — рассказали в SuperJob.

Чаще всего отказываются от процедуры женщины. Их составило 26% против 20% мужчин. Детектор лжи на собеседовании используют 2% самарских компаний, только для определенных позиций — 6% организаций. Это большей частью касается должностей, где есть материальная ответственность. Совсем не используют полиграф 9 из 10 компаний.

На данный момент 53% самарских работодателей не считают необходимым и оправдывающим применение детектора лжи при приеме на работу. В первую очередь, это связано со сложностью и высокой стоимостью полиграфа и недостаточную точность результатов. 35% опрошенных считают, что его надо применять для некоторых вакансий, а 2% – для всех.

Опрос был проведен с 18 по 25 августа этого года. В нем участвовали HR-менеджеры и представители экономически активного населения из Самары.