Культовый писатель и сценарист Олег Рой выступит в Самаре в сентябре 2022 года

Творческие встречи пройдут 10 и 11 сентября

С 10 по 11 сентября в Самаре будет проходить масштабный книжный фестиваль «ВРЕМЯ ЧИТАТЬ: Открытый космос». Мероприятие состоится в третий раз. Местом проведения станет Самарская областная библиотека.

Помимо увлекательной программы, организаторы приготовили гостям немало сюрпризов. В их числе – творческая встреча с писателем, продюсером и сценаристом Олегом Роем.

– Олег Рой является одним из лидеров в России среди авторов взрослой художественной литературы по суммарному годовому тиражу изданных книг. Из-под его пера вышли такие произведения, как «Старьевщица», «Домовой», «Человек за шкафом» и ряд других, – рассказали в Самарской областной библиотеке.

Олег Рой также активно пишет для детей. Он издал более 30 детских книг, часть из которых легли в основу мультфильмов. В их числе – «Джинглики», «Сказочный патруль» и «Дракоша Тоша».

Встречи с писателем будут проходить в течение двух дней. 10 сентября мероприятие состоится в 16:00 на главной сцене фестиваля, 11 сентября – в 14:00 на детской космической площадке «К ПОЛЕТУ ГОТОВ!» в сквере перед библиотекой.