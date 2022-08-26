Монтажник радиоэлектронной аппаратуры может зарабатывать до 63 тысяч рублей в Самаре

Ценится умение монтировать сложные узлы, блоки и устройства. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Исследование сервиса SuperJob, проведенное в августе этого года, показало, что монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов может зарабатывать до 63 тысяч рублей в промышленной отрасли Самары.

— Средняя зарплата такого специалиста равна 37 тысячам рублей, — сообщает SuperJob.

В областном центре от 23 до 25 тысяч рублей получают специалисты со средним профессиональным образованием, знающие правила производственной санитарии и противопожарной безопасности и умеющие работать с электронными составляющими и современной элементной базой.

Для 30 тысяч рублей уже необходимы навыки чтения чертежей и электрических схем, опыт работы с электроизмерительными приборами, монтажа простых устройств от 1 года. До 43 тысяч платят тем, кто умеет ремонтировать печатные платы, монтировать узлы и блоки, а стаж работы от двух лет.

Самую высокую зарплату в этой области от 43 до 63 тысяч рублей могут получать монтажники с опытом работы со сложными устройствами от трех лет. Среднестатистический портрет соискателя в Самаре – мужчина 42 лет со средним профессиональным образованием, проработавший на последнем месте работы 5,5 года.