«Крылья Советов» подписали сербского атакующего полузащитника Александра Чирковича

Новичок «Крыльев» способен сыграть на любой позиции в атаке. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

«Крылья Советов» объявили о подписании 20-летнего сербского атакующего полузащитника Александра Чирковича. Контракт с футболистом рассчитан на четыре года, за «Крылья» он будет выступать под 30 номером.

- Александр Чиркович играет на позиции левого атакующего полузащитника, но может сыграть на любой позиции в атаке. Рост Чирковича 180 сантиметров, вес – 74 килограмма, - уточнили в пресс-службе самарской команды.

Новичок «Крыльев» - воспитанник австрийского клуба «Адмира». Также он выступал за сербскую «Мачву», испанский «Химнастик», а последним клубом в карьере Чирковича был белградский «Вождовац».

– Мы продолжаем искать талантливых молодых футболистов, способных раскрыться в нашей команде, - прокомментировал трансфер спортивный директор «Крыльев» Сергей Корниленко. - Александр Чиркович именно такой игрок. Он крепкий, быстрый и техничный, обладает хорошим ударом с двух ног, способен сыграть на нескольких позициях в атаке. Мы рассчитываем на него.

Напомним, ближайший матч «Крылья Советов» проведут в Грозном против «Ахмата» в рамках седьмого тура Российской премьер-лиги. Встреча начнется в 21:00 по самарскому времени.