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Общество26 августа 2022 11:35

В Самаре 30 августа 2022 года отключат холодную воду на двух улицах

Публикуем список адресов
Валентина ПОЛИКАРПОВА
ХВС отключат на улицах Стара-Загора и Ново-Садовая

ХВС отключат на улицах Стара-Загора и Ново-Садовая

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На следующей неделе специалисты ООО «РКС-Самара» запланировали плановые работы на сетях водоснабжения. 30 августа они будут вестись в здании насосной станции подкачки на улице Стара-Загора. В связи с этим улицы Стара-Загора и Ново-Вокзальная останутся без холодного водоснабжения.

Как сообщает ООО «РКС-Самара», отключения запланированы с 9:30 до 11:10. ХВС не будет по следующим адресам: ул. Стара-Загора, 139, 141, 143, 145, 147, 149; ул. Ново-Вокзальная, 187, 191.

В ресурсоснабжающей организации отмечают, что информация – предварительная. В течение недели сведения могут быть скорректированы.