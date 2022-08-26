Мужчины вместе выпивали, а затем один убил другого в Самарской области

Расследование уголовного дела продолжается. Фото: СУ СК по Самарской области

Во время распития алкоголя 24 августа этого года в доме общего знакомого, расположенном на улице Почтовой в селе Печерском Сызранского района, один мужчина зарезал другого.

— Они начали ссориться, житель Свердловской области схватил с раковины нож и нанес им несколько ударов, — сообщили в СУ СК по Самарской области.

После этого он поставил в известность хозяина дома. Мужчина от полученных травм скончался на месте. В настоящий момент житель Свердловской области задержан и заключен под стражу.

ГУ МВД России по Самарской области сообщает, что человек, причастным к преступлению, оказался знакомый погибшего. Возбуждено уголовное дело, его расследование продолжается. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.