«ОДК-Кузнецов» сформирует программу подготовки управленческих кадров для двигателестроения

На предприятии провели образовательную сессию с участием выпускников президентской программы

На этой неделе, 25 и 26 августа 2022 года, в Точке кипения Hi-Tech самарского предприятия «ОДК-Кузнецов» состоялась образовательная сессия. Ее провели для руководителей производственных подразделений и сотрудников — выпускников президентской программы подготовки управленческих кадров.

Гостем сессии стала руководитель программы в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого, профессор Ольга Колосова. Она провела тренинг по эффективному управлению персоналом в условиях трансформации и цифровизации индустриальной модели.

Также в рамках мероприятия состоялась встреча выпускников президентской программы. Они обменялись опытом и рассказали о результатах внедрения управленческих решений, которые они получили в ходе обучения, в работу. Кроме того, участники сессии обсудили дальнейшее сотрудничество вуза и «ОДК-Кузнецов». Главная цель — формирование уникальной образовательной траектории для управленческого состава предприятия.

— Президентская программа — один из ключевых направлений обучения в области управления персоналом для сотрудников предприятия. В ближайшее время взаимодействие с вузом продолжится. До конца 2022 года будет сформирована образовательная программа с учетом специфики работы двигателестроительного предприятия. В 2023-м специалисты смогут проходить обучение по обновленной траектории, — отметила начальник учебного центра ПАО «ОДК-Кузнецов» Юлия Ферапонтова.