Хинштейн попросил прокуратуру взять на контроль ДТП под Самарой, в котором погибла 16-летняя девушка

Трагедия произошла ночью 23 августа в Кинельском районе.

Депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн заинтересовался аварией, в которой погибла 16-летняя велосипедистка. Трагедия произошла в Кинельском районе около села Бобровка 23 августа 2022 года. Юлия Ч. пересекала на велосипеде проезжую часть, когда в нее въехал 49-летний водитель «Мерседеса». От удара девушка погибла на месте аварии.

Спустя время появились интересные подробности страшного ДТП. Источники утверждали, что за рулем иномарки мог находиться экс-начальник РОВД по Сергиевскому району Сергей Зацепин. Подполковник возглавил сергиевское отделение в декабре 2018 года. В мае 2022 года он ушел на пенсию.

– Не могу исключить, что Зацепин попытается уйти от ответственности. Тем более, что на пенсию он вышел только в мае и не растерял нужных связей. В этой связи направил обращение прокурору области с просьбой взять расследование дела на особый контроль, – написал Александр Хинштейн в своем телеграмм-канале.

Отметим, что прокуратура уже организовала проверку по факту смертельного ДТП. По ее итогам будет решен вопрос о мерах реагирования.

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