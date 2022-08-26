Ветераны самарской энергосистемы отметили золотую свадьбу

Карпунини отметили «золотую» свадьбу

Ветераны Безымянской отопительной котельной (Самарского филиала ПАО «Т Плюс») Мария Георгиевна и Николай Георгиевич Карпунины отметили 50-летнюю годовщину свадьбы. Свою жизнь чета посвятила энергетике: их общий стаж достиг 104 лет!

В 1971 году Николай Карпунин закончил Куйбышевский политехнический институт и по распределению уехал трудиться на Кузнецкую ТЭЦ (Новокузнецк, Кемеровская область). Здесь он встретил свою будущую жену Марию. На электростанции молодожены проработали семь лет: Николай прошел путь от старшего машиниста до начальника смены электростанции, а Мария – от лаборанта до начальника смены химического цеха. После этого, в 1978 году, семья Карпуниных переехала в Куйбышев.

Здесь судьба связала их с Безымянской ТЭЦ (ныне – Безымянская отопительная котельная). Николай Георгиевич отвечал на предприятии за ремонт оборудования, а Мария Георгиевна продолжила трудиться в химическом цехе, где дослужилась до заместителя руководителя химцеха. Руководство электростанции неоднократно отмечало их ответственное отношение к выполнению своих должностных обязанностей.

- Многие годы чета Карпуниных вносила свой вклад в надежное и качественное теплоснабжение жителей областной столицы и более десятка крупных промышленных предприятий. От лица компании и коллектива станции благодарю Марию Георгиевну и Николая Георгиевича за труд и желаю крепкого здоровья им и их близким и родным!, - поздравил семью с золотой свадьбой технический директор – главный инженер Самарской ГРЭС Виктор Яшин.