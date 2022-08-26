Внимание жителей привлек трамвай-зомби в Самаре

Жители региона считают, что его срок службы уже прошел. Фото: телеграм-канал "Самара Новости"

Жители Самары обнаружили трамвай-зомби, который в неприглядном виде ездит по городу. Речь идет о трамвае № 19, который следует из Юнгородка до 10-го микрорайона (улицы Фадеева) в северное трамвайное депо.

— Транспорт №19 служит городу уже 38 лет, его внешний вид несколько шокирует, — пишет автор поста в телеграм-канале "Самара Новости".

Жители региона считают, что его срок службы уже прошел и выпускать на маршрут такое транспортное средство не стоит. Внешнее покрытие трамвая уже давно отходит и трескается, видна ржавчина.

— А у нас везде такие трамваи: 13,19, 21, — пишет самарчанка в комментариях.

— Зомбилэнд, — дополняет ее высказывание мужчина.