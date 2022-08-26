Самарцам рассказали, как не стать жертвой мошенников

В новостях почти ежедневно появляются сообщения об обманутых мошенниками жителях региона. К «звонкам из банков» и «служб безопасности» добавился новый вид мошенничества - жители Самарской области жалуются на звонки якобы от имени государственных служб, в которых у них пытаются выведать конфиденциальную информацию или назвать коды из смс. Преступники мастерски играют на эмоциях, пользуются растерянностью и пробелами в финансовой грамотности.Вместе с экспертами МТС разберемся, как противостоять злоумышленникам.

Как распознать

Мошенники часто звонят или отправляют сообщения ночью или ранним утром, когда люди не успевают прийти в себя. Косвенно злоумышленников выдает стиль общения: они преподносят информацию частями, задают много коротких вопросов, постоянно торопят, не дают сосредоточиться и подумать, накаляют обстановку, требуя от жертв быстро принять решение.

Мошенники часто используют заметные внешние события как повод усилить наши тревоги. Приплетая что-то общеизвестное про политику, экономику, изменение законов, пандемию, преступники делают свою ложь более правдоподобной. Они стараются сыграть на страхах, доверчивости, невнимательности или даже жадности потенциальных жертв.

Самые распространенные схемы:

Звонок из банка /службы безопасности / кредитной организации

Многие люди держат на картах все свои сбережения, поэтому новость об аресте счёта или взятом на их имя кредите ввергает в панику и побуждает совершать необдуманные действия — например, сообщать CVC-код и срок действия карты аферистам. На фоне применения санкций к некоторым российским банкам мошенники массово стали предлагать людям перевод средств на «безопасный счёт», где сбережениям ничего не угрожает.

Неприятности с близкими

Одним из самых распространенных обманов по-прежнему остается сценарий «близкие в беде, нужны деньги». Злоумышленники пишут смс, отправляют сообщения в мессенджерах или соцсетях, даже имитируют голоса знакомых жертвы через специальные программы.

Новость о выигрыше

Новость о выигрыше сопровождается требованием мошенников перевести деньги на доставку подарка, или сообщить данные карты, чтобы сделать «перевод». Особенно наглые просят внести небольшой залог, гарантирующий, что приз заберут, или проспонсировать следующие розыгрыши. Человек, огорошенной новостью о крупном выигрыше, с легкостью расстаётся с парой сотен или даже тысяч.

Звонок или сообщение от госслужб

Мошенники представляются сотрудниками Госуслуг, Роспотребндзора, Пенсионного фонда, медицинских или даже правоохранительных служб. Цель та же самая - усыпить бдительность и выманить нужную информацию. Нередко потенциальным жертвам сообщают о назначении компенсаций или социальных выплат и просят сообщить данные платежных карт.

Перспектива личного счастья

На этот крючок мошенники чаще всего ловят пользователей сайтов знакомств. Потенциальной жертве пишет привлекательный человек, начинается общение, накануне встречи мошенник просит денег. Чем больше жертва эмоционально включается в общение, тем больше шансов ее обмануть.

Просьба о помощи

Одна из самых циничных форм обмана - псевдосборы средств на лечение детей, помощь беженцам, пенсионерам, животным. Мошенники ловко задействуют информационный контекст и нашу эмоциональность, часто сопровождая сборы душераздирающими текстами и фотографиями.

Как не стать жертвой мошенников?

- Никогда не принимайте решений на фоне паники, стресса и недопонимания каких-то деталей происходящего. Мошенники вынуждают вас на эмоциональное действие в условиях цейтнота. Если допускаете, что столкнулись с реальной проблемой, всегда твёрдо требуйте время на подумать. Просите перезвонить или написать через полчаса — этого зачастую хватает на то, чтобы прийти в себя и проверить факты.

- Придумайте с близкими кодовое слово и договоритесь называть его в случае беды.

- Не доверяйте слишком активным и слишком «идеальным» потенциальным партнерам на сайтах знакомств. И проверьте фото через поисковые системы - часто мошенники используют в разных профилях одни и те же изображения.

- Ни при каких обстоятельствах не называйте секретные данные карты и коды, которые приходят на телефон. Запомните: банки никогда не требуют от клиентов такой информации. Если не можете справиться с сомнениями, перезвоните сами на горячую линию вашего банка.

- Позаботьтесь о пожилых родственниках,которые часто становятся жертвами мошенников. Привяжите их карты к отдельному номеру и заблокируйте на нем исходящие смс, установите лимит на снятие наличных, контролируйте звонки и расходы близкого через приложения банков и мобильных операторов.

- Поговорите с детьми: объясните, что нельзя сообщать незнакомым личные данные, оплачивать что-то в интернете без согласования со взрослыми, не доверять сообщениям о выигрыше или о легком и быстром заработке, перепроверять сообщения о помощи от друзей и близких.

- Узнать о том, кто звонит, можно ещё до того, как снимете трубку, например, воспользовавшись определителем номера МТС приложением «Кто звонит». Обезопасить себя от нежелательных звонков можно с помощью сервиса «Защитник» МТС. Он ответит на звонок, запишет разговор, расшифрует его и пришлет вам в текстовом виде. Сервис можно подключить, набрав *885#, в мобильном приложении «Мой МТС» или в Личном кабинете. Также сервис входит в ряд тарифов и подписок, например, подписку МТС Premium,«МТС Доступ»и детский тариф «Нетариф junior».

- Скептически относитесь ко всем сообщениям о выигрышах, внезапных выплатах и бесплатных услугах: никто из незнакомцев не горит желанием вас материально осчастливить.

- Проверяйте достоверность информации о сборе денег для помощи нуждающимся перед тем, как отправить перевод.