Сбер возвращает условия по начислению бонусов от СберСпасибо

Изменения в программе действовали с 1 июня по 31 августа 2022 года и касались таких категорий покупок, как: «Транспорт», «Детство», «Косметика», «Электроника и бытовая техника», «Кино», «Развлечения», «Образование», «Здоровье», «Спорт и фитнес», «Супермаркеты», «АЗС», «Одежда и обувь» и «Товары для дома».

В остальных категориях изменений по начислению бонусов не было.

Андрей Писарев, директор дивизиона «Лояльность» Сбербанка, генеральный директор программы лояльности «СберСпасибо»:

«Мы всегда позиционировали эти меры как временные и очень ждали отмены ограничений по эквайринговой комиссии. Изменения в программе СберСпасибо были незначительные: размер бонусов уменьшился с 0,5% до 0,3% от суммы покупки в отдельных категориях. А при покупках в магазинах партнёров и специальных акциях программы всё это время бонусы начислялись, как и раньше, без каких-либо изменений. Но теперь мы вновь возвращаем выгодные условия по программе лояльности. В дальнейших планах — стремиться только к их улучшению».

Возможность списывать бонусы на покупки остается без изменений.

Подробнее с изменениями можно ознакомиться на сайте программы лояльности.