Из деревьев на пляже в Самаре выросли руки

Немного пугающий арт-объект появился на пляже в Самаре Фото: Евгений КОТМЫШЕВ

В Самаре из деревьев на пляже выросли руки. Несколько пугающий и интригующий арт-объект можно найти на первой очереди набережной, где в эти дни проходит Волгафест-2022, посвященный теме "Детство". На пляже расположилось много интересных инсталляций, каждый час проходят различные перфомансы. В самом дальнем уголке пляжа, рядом со сценой "Дом Устинова" можно найти заброшенный пионерлагерь.

В кустах спрятаны пружинные кровати, на которых можно вволю попрыгать, в деревьях расположился зеркальный лабиринт, который ведет к двери в Волгу. Но самый жутковатый элемент - это руки, которые растут прямо из деревьев. Конечно, они не настоящие, но в ночной синеватой подсветке все это выглядит жутковато.

Горожане объект для фотосессий оценили. Правда, некоторые руки уже остались без ладошек - без вандализма не обходится. Успеть сделать фото со всеми объектами еще можно до 28 августа 2022 года.