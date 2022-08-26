Геннадий Котельников остался председателем Совета ректоров Самарской области

Геннадий Петрович возглавляет Совет уже больше 20 лет. Фото: самарская губернская дума

В пятницу, 26 августа, председателя губернской думы Геннадия Котельникова снова избрали председателем Совета ректоров Самарской области.

— Кандидатуру Геннадия Котельникова поддержали участники голосования единогласно, — рассказали в самарской губернской думе.

Геннадий Петрович возглавляет Совет уже больше 20 лет, начиная с 1999 года. На тот момент он был ректором Самарского государственного медицинского университета. Его переизбирали в 2019 году.

Должность председателя губернской думы Геннадий Котельников занимает с 2018 года. Также является членом Совета законодателей Российской Федерации.