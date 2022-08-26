В Самаре рассказали, как продвигается строительство новой станции метро «Театральная»

После выноса коммуникаций начнутся основные работы. Фото: администрация Самары

Проект строительства новой станции метро «Театральная» в Самаре, которая соединит Безымянку и Юнгородок с историческим центром города, делится на шесть этапов.

— В настоящий момент специалисты уже приступили к выносу коммуникаций, — рассказали в администрации Самары.

В районе сквера на пересечении улиц Вилоновской и Галактионовской, занимаются тепловыми и водопроводными сетями, которые относятся и к Театру оперы и балета. На месте будущей перекладки находится пешеходная дорожка, там снимают плитку и штабелируют для повторного использования.

Два этапа строительства проходят экспертизу, ее положительный результат позволит в сентябре начать работу по разработке котлованов на улицах Полевой и Галактионовской. До конца года планируется приступить к старту щита.

Необходимо также перенести газовую трубу, она переместится на улицу Вилоновскую. После выноса коммуникаций начнутся основные работы по разработке стартового котлована и монтажу механизма. Будет прокладываться по 250 метров в месяц до улицы Полевой. Это требуется для состыковки со станцией метро «Алабинская».

Благодаря новой станции жители региона смогут за 20 минут пересечь большую часть города – от Безымянки до площади Куйбышева. По сравнению с уже существующими станциями, в техническом плане она будет насыщеннее и современнее. Так, 11,6 километровая ветка самарского метро «вырастет» в ближайшем времени еще на два километра.