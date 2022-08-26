В Самаре назначили предварительное заседание о запрете точечной застройки на 5-й просеке

В ЖК официально велись продажи. Фото: пресс-служба Александра Хинштейна

В Самаре 31 августа пройдет предварительное заседание по иску прокуратуры Самарской области о запрете точечной застройки на 5 й просеке. Его назначил Ленинский районный суд.

— Ответчиком по делу выступает минстрой Самарской области, — сообщили в пресс-службе депутата Госдумы РФ Александра Хинштейна.

Активную борьбу против застройки ведут жители 5 й просеки уже не первый год. Микрорайон и так густо населен, а объектов социальной инфраструктуры не хватит для всех. Прокуратура Самарской области поддержала жителей, посчитав, что чиновники нарушили их конституционные права, выдав разрешение на строительство.

В ЖК официально велись продажи. Некоторые покупатели зарегистрировали покупку квартиры в Сбербанке и оформили договор долевого участия в строительстве. В настоящее время суд наложил запрет на дальнейшее заключение застройщиком договоров. Регистрационные действия в Росреестре тоже приостановили.

— 3,8 миллионов рублей со счета застройщика вернутся покупателям в полном объёме. Эти вопросы уже проработаны мной с руководством Поволжского Сбера и Росреестра, — сообщил Александр Хинштейн в своем телеграмм-канале.

По словам депутата, застройщик намеренно быстрее стал привлекать средства дольщиков, чтобы в дальнейшем ими прикрываться. За последние недели компания «Берег» уже зарегистрировала еще 32 договора долевого участия.