Рыжая лиса вышла к людям и угостилась на заправке в Самарской области

Как долго времени лисица провела возле заправки, неизвестно. Фото: скриншот видео

В Самарской области недалеко от Жигулевска люди заметили необычную картину. Рыжая лисица вышла к людям на заправке.

— Гостья приняла угощение от работников АЗС, — пишет автор поста в сообществе Вконтакте "Жигулевск Новости".

На видео, которое успели заснять очевидцы, видно, как животное с любопытством наблюдает за людьми и уверенно берет лакомство прямо из руки женщины.

— Кушать хочет, бедная. Жарко, — сочувствуют люди в комментариях.

Что стало с необычной гостьей и как долго времени она провела возле заправки, неизвестно.