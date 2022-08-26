Рыжая лиса вышла к людям и угостилась на заправке в Самарской области

Как долго времени лисица провела возле заправки, неизвестно. Фото: скриншот видео
В Самарской области недалеко от Жигулевска люди заметили необычную картину. Рыжая лисица вышла к людям на заправке.
— Гостья приняла угощение от работников АЗС, — пишет автор поста в сообществе Вконтакте "Жигулевск Новости".
На видео, которое успели заснять очевидцы, видно, как животное с любопытством наблюдает за людьми и уверенно берет лакомство прямо из руки женщины.
— Кушать хочет, бедная. Жарко, — сочувствуют люди в комментариях.
Что стало с необычной гостьей и как долго времени она провела возле заправки, неизвестно.