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Общество26 августа 2022 15:31

Рыжая лиса вышла к людям и угостилась на заправке в Самарской области

Животное встало на задние лапы и потянулось за угощением прямо из руки
Ирина СИНЕГУБОВА
Как долго времени лисица провела возле заправки, неизвестно. Фото: скриншот видео

Как долго времени лисица провела возле заправки, неизвестно. Фото: скриншот видео

В Самарской области недалеко от Жигулевска люди заметили необычную картину. Рыжая лисица вышла к людям на заправке.

— Гостья приняла угощение от работников АЗС, — пишет автор поста в сообществе Вконтакте "Жигулевск Новости".

На видео, которое успели заснять очевидцы, видно, как животное с любопытством наблюдает за людьми и уверенно берет лакомство прямо из руки женщины.

— Кушать хочет, бедная. Жарко, — сочувствуют люди в комментариях.

Что стало с необычной гостьей и как долго времени она провела возле заправки, неизвестно.