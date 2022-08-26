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Общество26 августа 2022 15:57

Жители Самарской области поблагодарили полицейских за поимку наркоманов

Всех, кого обнаружили, привлекли к административной ответственности
Ирина СИНЕГУБОВА
Полицейские осмотрели здания и транспортные средства. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Полицейские осмотрели здания и транспортные средства. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители города Новокуйбышевск поблагодарили сотрудников полиции за быстрое реагирование на обращение, поданное ими в августе через сервис на официальном сайте, с просьбой поймать людей, употребляющих наркотики.

— Выражаем благодарность сотрудникам полиции, которые проводили рейды, работали даже в ночное время и в кратчайшие сроки установили порядок в нашем микрорайоне, — говорится в письме, пришедшем в ГУ МВД по Самарской области.

В результате рейдовых мероприятий на территории одного из микрорайонов выявлены местные жители в возрасте от 19 до 43 лет, которые употребляли наркотические вещества. Их привлекли к административной ответственности.

Помимо этого, полицейские провели обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств. С жителями микрорайона организовали профилактические беседы.