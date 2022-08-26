«Умнее Бузовой»: экс-форвард «Крыльев Советов» Андрей Каряка возглавил медийную команду Дмитрия Тарасова

Каряка теперь зажжет в медиафутболе

Экс-футболист "Крыльев Советов", взявший с командой бронзу в 2004 году, Андрей Каряка стал тренером Медиалиги. Об этом сообщил Дмитрий Тарасов - бывший муж Ольги Бузовой, экс-футболист сборной России. Об Андрее и его выборе он упомянул в ответе - перепалке с бывшей женой. Недавно Дмитрий рассказал о том, что вместе с партнером, репером T-killah он создали медийную футбольную команду "Родина медиа". Футболист пригласил к участию в проекте свою экс-супругу, предложив ей мир и деньги.

Ольга Бузова жестко ответила своему бывшему - она отказалась иметь с ним дело и напомнила, что скорее ей есть на что обижаться - и она точно не собирается никого прощать. Дмитрий Тарасов не успокоился. Вместе с партнером он записал ответное видео, в котором уточнил, что всего лишь предлагал Оле заработать. t-killah был еще конкретнее:

- Андрей Каряка оказался умнее, чем Оля, он согласился стать тренером нашей команды, - анонсировал репер.

Ранее стало известно, что Андрей Каряка покинул тренерский штаб "Торпедо". Сам Каряка упомянул, что работа интересная - впрочем, как и стоящие перед командой вызовы. Медиалига - совсем свежий феномен российского футбола. Это, конечно, пока больше шоу, чем спорт, но матчи Медиалиги собирают многотысячные аудитории и миллионные просмотры на Ютубе. С первого взгляда кажется, что сам футбол больше напоминает любительский уровень. А вот весь бекграунд - на уровне хороших реалити-шоу. И именно это интересно новым зрителям нового продукта.