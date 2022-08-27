Самарские полицейские ищут без вести пропавшего уроженца Ульяновской области

Всем, кто облает информацией об этом человеке, необходимо обратиться в полицию. Фото: ГУ МВД по Ульяновской области

Полицейские Самары помогают коллегам из Ульяновской области в поисках без вести пропавшего 44-летнего мужчины. Николай Ипполитов пропал 23 июля 2022 года и с того времени о его местонахождении ничего неизвестно. Уроженец Ульяновска может находиться в соседних регионах.

На пропавшего была составлена ориентировка. Когда его видели последний раз, он был одет в светлую рубашку с коротким рукавом в красную, желтую и синюю полосы, штаны темного цвета, кроссовки белые с синими вставками. На голове у него была светлая бейсболка.

Николай Ипполитов ростом 170 см, среднего телосложения. Волосы темно-русые короткие, большие лобные залысины, глаза серо-голубого цвета.

Всем, кто обладает информацией о местонахождении ульяновца, просьба обращаться в ближайшее отделение полиции или по телефонам: дежурной части ОВД России по Засвияжскому району г. Ульяновска (8422) 65-82-08, (8422) 65-82-15 либо 102.