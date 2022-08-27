В Тольятти молодой рецидивист толкает прохожих и вырывает из рук сумки

Полицейские задержали преступника Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

К тольяттинским полицейским обратился 27-летний местный житель, который сообщил, что буквально несколько минут назад его ограбили. Неизвестный толкнул мужчину и неожиданно вырвал из рук сумку, в которой были деньги, телефон и другие ценные вещи.

Оперативники опросили прохожих и составили ориентировку на преступника со слов потерпевшего. В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские устанили, что к преступлению может быть причастен ранее судимый 21-летний молодой человек, который уже грабил прохожих на улицах Тольятти.

Подозреваемого задержали и доставили в отделение, где он признался в совершении преступления. Рецидивист рассказал, что пошел на преступление из-за нехватки денег. Он пояснил, что деньги из сумки заявителя он потратил, а остальное выбросил в мусоропровод.

В настоящее время полиция Тольятти продолжает проводить проверку по факту преступления. Грабителю может грозить лишение свободы до 7 лет по части 2 статья 161 УК РФ «Грабеж».