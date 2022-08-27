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Происшествия27 августа 2022 9:44

В Самаре водитель «Киа» не выдержал дистанцию и вмял багажник «Ниссана» в салон

Пострадал пожилой пассажир
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
Багажник буквально вмяло в салон. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Багажник буквально вмяло в салон. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Днем, 26 августа 2022 года, в Октябрьском районе Самары произошло ДТП, в котором пострадал 57-летний мужчина. Водитель на «Киа» не выдержал дистанцию до встречного автомобиля и врезался в попутный «Ниссан». Пострадавшего пассажира «Ниссана» госпитализировали в больницу.

ДТП произошло на Московском шоссе. По предварительным данным полицейских, 36-летний водитель «Киа» не обеспечил постоянного контроля за дистанцией до впереди идущего транспортного средства и взрезался в него. На фотографиях видно, что багажник «Ниссана» от удара буквально вмяло в салон.

Пострадавшего 57-летнего пассажира «Ниссана» госпитализировали в больницу. На месте аварии работали сотрудники полиции. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.