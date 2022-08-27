В Самарской области полицейские поймали пьяного мужчину на самодельном транспорте из мотоблока

Сотрудники ДПС провели рейд по селам Самарской области Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники ДПС во время профилактического рейда в селе Рахмановка Самарской области заметили мужчину на мотоблоке «Вараг» в сборе с прицепом. Полицейские остановили водителя и заметили у него признаки алкогольного опьянения.

Местного жителя отстранили от управления транспортом и выписали постановление о прохождение медосвидетельствования. Селянин отказался от поездки в больницу, тогда его доставили в отделение полиции для выяснения всех обстоятельств.

В ходе опроса выяснилось, что в феврале 2022 года мужчину уже лиши водительских прав на 2 года за вождение в нетрезвом виде. Все материалы дела переданы в суд, который признал нарушителя виновным и назначил ему наказание в виде 200 часов общественных работ. В настоящее время приговор вступил в законную силу.