Губернатор Дмитрий Азаров сыграл в баскетбол с самарскими спортсменами на турнире «Samara Open»

27 августа в Самаре состоялся турнир по баскетболу

В субботу, 27 августа 2022 года, в Самаре на площади Куйбышева состоялся турнир по баскетболу 3х3 «Samara Open» памяти Юрия Тюленева. В соревнованиях принял участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, по инициативе которого в регионе турнир проводится с 2010 года.

В этом году проходит XIII турнир по баскетболу 3х3 «Samara Open» памяти заслуженного тренера России Юрия Павловича Тюленева. В грандиозном спортивном празднике впервые за всю историю проведения было заявлено рекордное количество участников – 278 команд, более 1000 человек со всей Самарской области, Казахстана и других регионов.

- Я очень рад, что сегодня имею возможность открывать уже 13-ый по счету фестиваль по баскетболу имени моего наставника, моего тренера Юрия Павловича Тюленева. Я уверен, что настоящие спортсмены, настоящие баскетболисты, готовы всегда защитить честь своей школы, своей команды, нашего региона, нашей страны на спортивных площадках. Но если понадобится, всегда готовы встать на защиту нашей Родины, всего того, что для нас дорого и свято, - сказал губернатор.

Самарская область является одним из лидеров в стране, где большое внимание уделяют развитию баскетбола, что неоднократно отмечалось и на федеральном уровне. Президент федерации баскетбола Самарской области Владимир Аветисян отметил, что сейчас наш регион переживает настоящий баскетбольный бум во всех сферах – от первого участия в самом престижном турнире Единая Лига ВТБ до массового развития баскетбола в целом. Все это, по словам Аветисяна, делает Самару столицей баскетбола в России.

Матчи проходят на 17 площадках под музыку самарских диджеев, а для зрителей организованы мастер-классы, конкурсы и развлекательные шоу. Призеров «Samara Open» ждут ценные подарки, а также призовой фонд. Завершатся соревнования сегодня вечером.