В Самаре 27 августа 2022 года отметили 145-летие Самарского Знамени

По случаю 145-летия Самарского Знамени в Иверском женском монастыре состоялся молебен

27 августа 2022 года в Самаре отмечают 145-летие Самарского Знамени, инициатором создания которого когда-то стал гласный городской думы Петр Алабин. В центре знамени изображения Богоматери и Кирилла и Мефодия в золотом кресте.

Под Самарским знаменем, освященным на мощах Митрополита Московского и всея Руси Алексия, духовного покровителя Самары, сражались в битвах за Стара-Загору и Нова-Загору, Шипку и Шейново. В настоящее время полотно хранится в Национальном музее военной истории Болгарии. Самарское знамя стало единственным в истории полотнищем удостоенным ордена за храбрость.

На днях копию знамени самарский губернатор Дмитрий Азаров передал Самарскому батальону, которые в настоящее время защищают интересы страны. При поддержке главы региона также уделяется особое внимание патриотическому воспитанию молодежи. Международный фестиваль «Самарское Знамя» сегодня является одним из самых значимых мероприятий, посвященных воспитанию патриотизма среди самарцев.

Сегодня, 27 августа, по случаю 145-летия знамени в Самаре в Иверском монастыре состоялся молебен. Именно здесь полотнице было когда-то вышито мастерицами. Кроме того, в Струковском парке сегодня работали тематические площадки, воссоздающие быт, культуру и военные традиции конца 19 века.

В мероприятиях приняли участия первые лица Самары глава города Елена Лапушкина и заместитель председателя Правительства Самарской области Александр Фетисов.

- Знамя - это символ чести, доблести и славы. Сегодня на утреннем молебне Владыка Сергий сказал, что знамя содержит в себе важные смыслы, и духовные, и идеологические. И на самом деле это действительно так. Такое знамя было и есть с нашими воинами в Сирии. Такое знамя Губернатор Дмитрий Игоревич Азаров привёз сегодняшним воинам, последователям тех наших земляков, ополченцев, которые воевали за освобождение Болгарии, - отметил заместитель председателя правительства Самарской области.