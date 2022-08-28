В Самарской области водителя «Волги» лишили прав за неоднократную пьяную езду

В Самарской области водителя "Волги" наказали за неоднократную пьяную езду. ФОТО: ГУ МВД по Самарской области

В Приволжском районе Самарской области местного жителя осудили за повторное управление автомобилем в нетрезвом видео.

Мужчину остановили во время профилактического рейда в поселке Томанский. Сотрудники дорожно-патрульной службы сразу определили у водителя «Волга-3110» признаки алкогольного опьянения. Их подтвердило медицинское освидетельствование.

Как выяснилось, в 2019 году нарушителя уже привлекали к ответственности за аналогичное преступление и уже лишали водительского удостоверения на 2 года и 2 месяца.

В итоге Приволжским районным судом Самарской области горе-водитель был признан виновным и получил наказание в виде 1 года лишения свободы условно и запрет на управление автомобилем сроком на 2 года и 6 месяцев.