В Самарской области двое пьяных приятелей хотели ограбить склад, но попали в больницу. ФОТО: ГУ МВД по Самарской области

В Самарской области двое нетрезвых мужчин хотели ограбить склад, но в итоге попали в больницу.

В полицию обратился директор складских помещений в Красноармейском районе. Мужчина сообщил, что двое неизвестных, будучи в состоянии алкогольного опьянения, совершили хищение грузовых весов, причинив ему ущерб на сумму 3000 рублей.

Как оказалось, двое злоумышленников, один из которых ранее уже был судим за кражу, свободно зашли на склад, забрали оттуда весы и погрузили их в свой автомобиль. Однако, грабителей заметили работники базы и попытались их остановить. После словесной перепалки началась драка, в результате которой преступники бросили свой автомобиль с похищенным и сбежали.

Чуть позже, в дежурную часть местного отдела полиции, поступил звонок из лечебного учреждения, в котором сообщили и поступлении двух мужчин с телесными повреждениями. Сотрудники полиции выехали на место и опросили избитых. Как и ожидалось, ими оказались злоумышленники, которые объяснили, что весы хотели сдать на металлолом и купить алкоголь, но плану не суждено было сбыться.

Следственным отделением ОМВД России по Красноармейскому району в отношении двух горе-воров возбуждено уголовное дело за грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору. Расследование дела продолжается.